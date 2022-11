Pinocchio sotto l'Albero, torna lo speciale Natale di San Miniato Basso

Dopo il grande successo della prima edizione dello scorso anno, torna Pinocchio sotto l'albero, l'evento natalizio organizzato dal Centro Commerciale San Miniato Basso con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

Si terrà domenica 11 dicembre, da mattina a sera, lungo via Tosco Romagnola Est. E come lo scorso anno sarà un'occasione di festa e divertimento, specialmente per i più piccoli.

Tra le attrazioni presenti ci sarà la Casa di Babbo Natale e l'Ufficio Postale dove poter consegnare le letterine per i regali desiderati, laboratori, baby dance e merenda per i bambini. Non poteva mancare Babbo Natale, che arriverà a bordo della sua slitta per salutare tutti i bambini presenti.

In strada, lungo la Tosco Romagnola chiusa al traffico per l'occasione, musiche e animazioni renderanno ancora più autentica l'atmosfera natalizia, mentre i negozi aderenti al Ccn rimarranno aperti per lo shopping dell'ultima ora. Per spostarsi più agevolmente sarà disponibile il Trenino di Natale. Infine il coro, per cantare tutti insieme sulle arie più famose del Natale.

"Pinocchio sotto l'Albero - commenta il presidente del Ccn Pierfranco Speranza - è un evento nato solo lo scorso anno ma già di grande successo, in grado di animare il Natale a San Miniato Basso. E' un'importante occasione per aprire le nostre vetrine allo shopping natalizio. Vi aspettiamo domenica 11 dicembre".

"Salutiamo con piacere il ritorno di Pinocchio sotto l'Albero dopo il successo della prima edizione dello scorso anno - afferma il responsabile teritoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli -. Una manifestazione che dimostra lo straordinario dinamismo e l'entusiasmo che animano i commercianti, resa possibile grazie all'impegno del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso e alla compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Un appuntamento che ci accompagna verso la magica atmosfera delle feste di Natale e che grazie al suo carattere itinerante vuole coinvolgere il maggior numero possibile di attività nelle varie zone del paese, affermandosi come una delle iniziative più caratteristiche e attrattive del comprensorio del Cuoio".

Pinocchio sotto l'Albero è organizzato dal Ccn San Miniato Basso con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Il Comune di San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione hanno concesso il patrocinio all'iniziativa.