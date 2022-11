Premi e tv per la MD Academy, la direttrice Mancini: "Il lavoro di squadra ripaga sempre"

Una settimana ricca di soddisfazioni per Katia Mancini, Direttrice artistica della MD Academy, accademia di danza di Montelupo Fiorentino.

Si comincia con Irene Fontanelli e Marius Chiratcu che sabato 19 novembre hanno ballato in diretta su Rai 1 insieme agli Spinkids di San Miniato a "Ballando con le stelle", guadagnandosi la finale che si terrà il 17 dicembre prossimo.

È finalmente uscita poi la pubblicità della TIM, dove Valentina Carboncini ha prestato il suo volto insieme a quella di altri ballerini provenienti da tutta Italia.

È stata poi la volta di Eleonora De Carolis, seconda alle selezioni di Miss Cinema che si sono tenute domenica 20 novembre.

Per concludere, gli allievi di Katia Mancini hanno gareggiato domenica 20 novembre nel concorso "TDL dancing time" di Torre del Lago, ottenendo il primo posto nella categoria modern con una coreografia di Giulia Barnini e il terzo posto nella categoria hip hop con una coreografia di Francesco Falcinelli. Numerose poi le borse di studio guadagnate insieme al premio come miglior talento del concorso ad Andrea Giuntoli e al premio come miglior coreografa a Giulia Barnini.

"È un periodo intenso ma ricco di soddisfazioni, che ripaga del duro lavoro svolto" dice la direttrice Katia Mancini. "Desidero ringraziare tutto lo Staff della MD Academy, perché il lavoro di squadra ripaga sempre ed è un valore aggiunto che permette ai nostri ragazzi di distinguersi sempre in ogni situazione. Le sorprese non finiscono qua, vi terremo aggiornati!".