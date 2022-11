Prende a schiaffi l'anziana moglie, sequestrate 38 armi in casa

Dopo la lite in casa la polizia ha trovato ben 38 armi da fuoco tra fucili e pistole, detenute regolarmente, in possesso a un uomo anziano. Ieri alle 13 la polizia è intervenuta in centro storico a Pisa per sedare la lite tra due coniugi anziani. La donna non è rimasta ferita nonostante fosse stata colpita da due schiaffi da parte dell'uomo, che l'aveva inoltre presa a male parole. Data l'indole manesca dell'uomo, le armi sono state ritirate e sarà proposto il divieto di detenzione di armi.