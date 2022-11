Rosia, due denunce per scippo

Due giovani sono stati denunciati per furto in provincia di Siena. Un 29enne di origini ucraine e un 27enne di origini albanesi sono finiti nel mirino dei carabinieri per un fatto a Rosia (Sovicille).

Lo scorso 10 ottobre, verso le 5, i due erano in sella a un motorino. Hanno raggiunto alle spalle una donna e le hanno strappato la borsa a tracolla. Scappati col malloppo, lo hanno lasciato poco più avanti quando si sono resi conto che non c'erano valori all'interno.

Dopo il racconto della vittima, i carabinieri hanno studiato la videosorveglianza e sono risaliti ai due autori, poi denunciati.