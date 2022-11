Sorpreso con droga e 400 euro in contanti, arrestato spacciatore a Prato

Sorpreso con aria sospetta a Prato tra le aiuole di piazza della Stazione, un uomo è stato trovato in possesso di droga e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dai carabinieri. È successo durante un servizio di controllo dei militari di Prato e Montemurlo. L'uomo è stato notato armeggiare tra la vegetazione della piazza e, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di stupefacenti. In particolare tra i vestiti aveva nascosto 18 involucri di cellophane contenenti complessivamente 21 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish, oltre a circa 400 euro in banconote di vario taglio. Identificato in un 30enne di origini africane, pregiudicato e in Italia senza fissa dimora, l'uomo è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Prato.