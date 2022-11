Tentano di derubare una turista, gli amici inseguono e bloccano uno dei rapinatori

Disavventura per dei giovani turisti americani che, nella notte tra sabato e domenica a Firenze, sono stati vittime di una tentata rapina. In particolare i tre, tra cui due ragazze, sono stati avvicinati da due soggetti stranieri e uno di loro avrebbe tentato di strappare una collanina dal collo di una delle turiste. Fallito il tentativo la vittima, in preda allo spavento, avrebbe urlato mettendo in fuga l'autore del fatto e il soggetto che era con lui.

D'impulso gli amici della ragazza hanno iniziato a rincorrere i due per le vie del centro storico fino ad arrivare in via degli Speziali, riuscendo a raggiungerli. A questo punto colui che si era reso responsabile del tentativo di furto, ha estratto dalla tasca uno spray al peperoncino spruzzandolo in direzione del turista americano. Quest'utlimo, momentaneamente accecato, ha quindi mollato la presa consentendo la fuga al soggetto. L'altro uomo invece, pur non direttamente responsabile né del tentativo di strappo né dell’uso dello spray al peperoncino, è stato trattenuto e consegnato ai carabinieri del Nucleo Radiomobile nel frattempo sopraggiunti, che lo hanno denunciato in stato di libertà per il concorso nel reato di rapina, del quale dovrà ora rispondere all’autorità giudiziaria fiorentina.