Un olivo contro la violenza di genere al Ferraris-Brunelleschi di Empoli

Un olivo come segno di rinascita, rigenerazione, pace, amore e speranza. Con questi valori la pianta andrà ad arricchire l'ISS Ferraris-Brunelleschi di Empoli in occasione del 25 novembre. "Il nostro Istituto - commenta la scuola - da anni mantiene vivo il suo impegno per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, convinto che oltre la denuncia di ogni forma di violenza, spetti in primo luogo alla scuola educare, informare e formare i futuri cittadini".

L'appuntamento è per il 25 novembre alle 10.30 quando sarà piantato l'olivo, parte del progetto "Un Giardino delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola". L'albero sarà dedicato alla empolese Walma Montemaggi, che già in giovane età si era distinta nella difesa dei diritti tutelati dalla nostra Costituzione.