Vuole guadare il torrente in piena e rischia di annegare, salvato

Aveva tentato di guadare il torrente Senna con il suo pick-up ma ha preso male le misure rischiando di annegare durante la piena del corso d'acqua. Questa mattina i vigili del fuoco di Piancastagnaio sono intervenuti nel comune all'altezza di un guardo. Richiesto anche l’intervento dell'elicottero del reparto volo di Arezzo, che a causa del maltempo non ho potuto operare. L’uomo, è stato recuperato dai Vigili del fuoco giunti con la squadra di terra e affidato al personale sanitario per i controlli di rito, impaurito ma in buone condizioni sanitarie.