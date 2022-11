A Natale regala Firenze: la card del Fiorentino al centro della campagna del Comune per le festività

La vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini: “Con soli 10 euro ingresso illimitato ai musei civici e tre visite guidate, un regalo ‘speciale’ per i residenti a Firenze e nell’area metropolitana”

Un’idea regalo per il prossimo Natale? L’opportunità di scoprire o riscoprire un patrimonio culturale prezioso della propria città come i musei civici con soli 10 euro, grazie alla card del Fiorentino. “A Natale regala Firenze” è la campagna lanciata dall’amministrazione in vista delle prossime festività natalizie che vuole promuovere proprio il pass nominativo che al costo di soli 10 euro consente per un anno ingressi illimitati e tre visite guidate a cura di MUS.E, svolte negli spazi museali del Comune di Firenze.

La Card del Fiorentino si potrà acquistare online (https://bigliettimusei.comune.fi.it) o presso le biglietterie del Museo di Palazzo Vecchio, del Museo Novecento e della Cappella Brancacci. Al momento dell’acquisto in biglietteria o del ritiro (qualora la card si sia acquistata online) sarà possibile richiedere una speciale confezione regalo natalizia.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa