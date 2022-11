Abc, gran vittoria per l'U19 femminile

Dopo le tre sconfitte contro le prime della classe, tornano alla vittoria le ragazze dell’Under 19 di Mario Ferradini che chiudono senza patemi la pratica Pistoia Basket Junior. Le gialloblu battono a domicilio il fanalino di coda per 27-116 al termine di una gara letteralmente a senso unico, come fotografa il punteggio finale.

A Pistoia ne è emerso infatti un match senza storia, con le gialloblu che hanno preso il largo nel primo quarto (4-29 il parziale al 10′) per poi mantenere saldo il controllo e mettere l’ipoteca sul match già all’intervallo (8-63). Così, le ultime due frazioni sono servite soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno lunedì alle 20.30 al PalaGilardetti contro Laurenziana.

PISTOIA BASKET JUNIOR – BASKET CASTELFIORENTINO 27-116

Tabellino: Bertaccini M. 20, Bertaccini E. 22, Antonini 25, Ancillotti 6, Sanesi 4, Fiaschi 21, Taddei 8, L’Ala 6, Costa 2, Ugolini 2. All. Ferradini. Ass. Banchelli, Costa.

Parziali: 4-29, 4-34, 11-30, 8-23

Fonte: Ufficio stampa