Al via a Pisa i Colloqui internazionali, Regione elogiata per l'impegno profuso ad ogni livello

Hanno preso il via a Pisa i Colloqui internazionali di Toscana. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 novembre, nella Sala Azzurra della Scuola Normale Superiore, il segretario generale della Fondazione Feltrinelli, Cosimo Palazzo, ha inaugurato il ciclo di dibattiti con una sessione plenaria dedicata alle nuove economie e al capitale umano sottolineando “l’importante ruolo della Regione Toscana” e “il suo impegno capillare ad ogni livello per la buona riuscita di questi Colloqui internazionali”.

In effetti quella dei Colloqui internazionali è un’iniziativa cui la Regione Toscana partecipa con grande cura ed attenzione, avendola inserita quest’anno nella kermesse La Toscana delle Donne, fortemente voluta dal presidente Eugenio Giani e dalla capo di gabinetto Cristina Manetti.

I Colloqui internazionali, con l’obiettivo di fare luce sui meccanismi dell’economia, si sviluppano in tre giornate di lavoro e scambio tra giovani ricercatori europei, esperti e stakeholder economici ed istituzionali, allo scopo di indagare se ed a quali condizioni la transizione ecologica e quella digitale possono imprimere una svolta al sistema economico nella direzione di un’autentica attenzione alle risorse naturali e al capitale umano. La domanda di partenza è se la trasformazione può realmente garantire inclusione ed opportunità per le nuove generazioni e le donne oppure se genera o rischia di generare ulteriori disuguaglianze.

Si è cominciato oggi con la sessione cui hanno partecipato il consulente culturale Vincent Puig e l’economista Maria Enrica Virgillito con un dibattito coordinato dalla giornalista Giada Ferraglioni e si continuerà a Pisa, sempre in ambienti e aule della Normale, con altri talk pubblici con economisti internazionali per indagare su tre linee di approfondimento (transizione verde e sostenibilità, conoscenza ed innovazione e lavoro ed occupazione, ndr) al fine di valutare l’impatto che le trasformazioni in atto, a cominciare dalle cosiddette transizioni ecologiche e digitali, hanno sulla società e sull’economia. A una di queste iniziative, in serata, il calendario prevede la presenza del presidente Antonio Mazzeo del Consiglio regionale.

La Regione Toscana, che ha collaborato attivamente con la Fondazione Feltrinelli e con altri soggetti istituzionali europei e nazionali, ha messo a disposizione il palazzo della Presidenza della Giunta per concludere i Colloqui internazionali, che oltre ai talk pubblici con economisti ed esperti di livello internazionale prevede anche sei tavoli di lavoro e workshop con studenti e ricercatori di molte università italiane e naturalmente toscane. Se i lavori di oggi e domani si svolgeranno alla Scuola Normale di Pisa, infatti, la “restituzione pubblica” di questi stessi lavori sarà fatta da studenti e giovani ricercatori a Palazzo Strozzi Sacrati nel pomeriggio di dopodomani, venerdì 25 novembre, alla presenza del presidente Giani e della capo di gabinetto Manetti.

Fonte: Regione Toscana