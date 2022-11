Area fitness nella Buca del Palio a Fucecchio

Un'area fitness vera e propria, con attrezzature utilizzabili anche da persone disabili, è in arrivo nella Buca del Palio a Fucecchio. Una novità assoluta per il circondario Empolese Valdelsa grazie alla volontà e allo sforzo della Round Table 76 San Miniato-Fucecchio. Il progetto prevede l'inserimento di macchinari per svolgere attività fisica nell'area verde situata lungo via Fratelli Rosselli, che sarà concessa dal Comune di Fucecchio per questa iniziativa di pubblica utilità. Questo permetterà a tutte le persone - anziani, bambini, adulti, e disabili appunto - di poter fare attività fisica all'aperto e di farlo anche con un programma di lavoro specifico. Nei pressi delle attrezzature, infatti, verranno posizionati cartelli che indicheranno il corretto utilizzo delle stesse e anche alcuni programmi di allenamento. Questo grazie a Alberto Beconcini, responsabile tecnico del progetto nonché presidente della neonata Consulta dello Sport di Fucecchio.

"Grazie al contributo di alcuni sponsor privati - spiega Lorenzo Puccinelli, presidente di Round Table 76 - abbiamo già acquistato queste macchine da un'azienda specializzata che ha sede in Danimarca. Dovremmo riuscire ad avere tutto già nei prossimi mesi in modo da poterli posizionare e organizzare un bellissimo evento inaugurale a primavera. E' nostra intenzione coinvolgere società sportive e associazioni per fare una bella festa all'aperto che valorizzi e faccia conoscere questa nuova opportunità di fare attività con un occhio di riguardo per il proprio benessere e la propria salute. Nell'iniziativa verrà coinvolta anche l'associazione Abbracciami Aps di Empoli che si occupa di bambini e ragazzi autistici".

"Abbiamo accolto con grande favore questa proposta e siamo partner del progetto - racconta il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli - sia perchè è un'iniziativa che invita le persone a stare all'aria aperta e a fare attività fisica per la propria salute e sia perchè va ad inserirsi in uno spazio verde, quello della Buca del Palio, che l'amministrazione comunale intende valorizzare e far vivere anche al di fuori del periodo delle corse. L'area fitness rappresenta una bella opportunità in questo senso e quindi ringrazio sentitamente l'associazione Round Table 76 che ancora una volta si è dimostrata molto attenta al territorio".

