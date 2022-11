Azzurrissimo, inizia la stagione TNT con più di trenta portacolori

Più di trenta portacolori del T.N.T. Empoli hanno iniziato la stagione con risultati soddisfacenti. I cronici problemi logistici della piscina comunale al parco di Serravalle non sono certo stati risolti, senza poterne nemmeno ipotizzarne la durata, comunque il 16° meeting nazionale 'Azzurrissimo' si è tenuto nella vasca da 25 metri dell'impianto di via delle Olimpiadi. Un motivo di ottimismo per il presidente della società biancazzurra, Giovanni Pistelli, consiglieri, tecnici e nuotatori - parecchi confermati ma anche tanti nuovi atleti - della squadra empolese. Nella prima rassegna agonistica del 2002/'23 sono arrivate sette vittorie. Il capitano Alessandro Zannelli (classe 1996) ne ha centrate quattro sui 200 misti, 50, 100 e 200 rana, Andrea Nania (2007) si è aggiudicato i 200 misti per la propria categoria, sebbene tutte le gare siano andate a referto col titolo 'Unica'. Due successi femminili sono stati firmati da Nassim Salamate (2010) e da Anita Savino (2006), nei rispettivi 50 farfalla. Fra le diciannove medaglie totali, ci sono inoltre i sei 'argenti' di Daniele Toni (2000) sui 200 farfalla, Andrea Nania nei 100 dorso, Mattia Firenzuoli (2009) sui 200 dorso; Anita Savino nei 50 rana e 200 farfalla, Arianna Nucci (2011) sui 50 rana. Anche i 'bronzi' hanno raggiunto il voto della sufficienza scolastica: Andrea Nania nei 200 stile, Niccolò Borselli (2010) sui 50 stile, Leonardo Mancini (2007) nei 200 dorso; Melania Doccini (2011) sui 100 dorso e 100 misti, Arianna Nucci nei 100 rana. Altri concorrenti: Ginevra Barnini, Sirio Bartalucci, Tiaré Rebecca Bellucci, Emilia Borselli, Niccolò Borselli, Stefano Borzellino, Marco Buti, Carlotta Caruso, Kevin Cortini, Andrea Leonardo Doccini, Melania Doccini, Noemi Fiaschi, Vittoria Giovannetti, Ester Iula, Ginevra Lavezzo, Leonardo Mancini, Clara Mariani, Mattia Merighi, Matteo Mugnaini, Benedetta Pagli, Giuditta Pagli, Gabriele Pagliai, Lorenzo Perini, Dario Riccobono e Chiara Russetti.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli