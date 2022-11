Cacciatore di 69 anni ferito da cinghiale a Colle Val d'Elsa

Un cacciatore di 69 anni è rimasto ferito questo pomeriggio durante una battuta di caccia nel Senese in seguito all'attacco di un cinghiale. L'uomo era andato a caccia in località Coneo, nel comune di Colle Val d'Elsa (Siena), ed è dovuto ricorrere all'intervento dei sanitari, allertati e giunti sul posto, per essere poi trasportato all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Il 69enne rimane ricoverato, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.