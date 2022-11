Contro la violenza sulle donne, gli eventi in programma a Pontedera

Continuano gli eventi promossi dall'Amministrazione Comunale di Pontedera in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Giovedì 24 novembre, presso la sede dell'Unione Valdera, in via Brigate Partigiane a Pontedera, alle ore 16,30, ci sarà l'evento Crescere alla Pari, una tavola rotonda sulle politiche educative rispetto alle politiche di genere realizzata grazie alla collaborazione con la Casa della Donna di Pisa. Sabato 26 novembre, presso il parco di San Rimedio alla Rotta, alle 10,30, inaugurazione di una panchina rossa e, nel pomeriggio, alle 17, presso la sede Auser, presentazione del report Donne per le Donne sull'analisi dei questionari condotti sulle cittadine del quartiere di Fuori Del Ponte, a cura dell'associazione Diritti e Società onlus.

Intanto, chi arriva a Palazzo Stefanelli, sede del Comune, trova all'ingresso sagome che rappresentano le testimoni silenziose, donne uccise dai loro compagni, mariti, padri, fratelli, amici. E' la mostra "Silent Witness", che il Comune di Pontedera ospita da lunedì scorso e che andrà avanti fino a sabato. Le iniziative sono organizzate in collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, la commissione Pari Opportunità dell'Unione Valdera, la Commissione regionale per le Pari Opportunità Donna - Uomo della Toscana e la Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna.

Anche le scuole di Pontedera hanno previsto tutta una serie di iniziative legate a questi temi. Due classi del Liceo Montale saranno a Palazzo Stefanelli nella mattinata di venerdì. Gli studenti hanno infatti realizzato il cortometraggio "Rivoluzione nel mondo delle favole", premiato all'International Tour Film Festival di Civitavecchia che sarà visionato e dal quale si partirà per una discussione. Sempre venerdì i ragazzi del XXV Aprile porteranno in Comune gli elaborati grafici realizzati sui temi della violenza di genere e una analoga iniziativa è stata realizzata anche dagli studenti del Marconi. Gli alunni del Pacinotti ( indirizzo musicale ) si esibiranno nel concerto "Quello che le donne non dicono", sempre il giorno 25 novembre, dalle ore 9:30, presso l'aula magna dell'Istituto "A. Pacinotti".

