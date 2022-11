Etrusca, come sono andate le giovanili

Di seguito i risultati delle giovanili dell'Etrusca Basket San Miniato.

ANCORA UNA TRASFERTA AMARA PER L'UNDER 17

ABC Castelfiorentino - Etrusca San Miniato 78-58

Tabellino: Campaniello, Castaldi 12, Corsi 4, Ermelani 6, Federici, Gemignani, Gismondi, Gregorini 3, Guarino 1, Lotti 3, Santini 7, Scardigli 22. All. Regoli, Ass. Giunti e Masoni.

Dopo aver sfatato il tabù a Firenze, con la prima vittoria in trasferta, sprofonda ancora fuori casa la squadra Under 17, che aggiunge un'altra prestazione da dimenticare alle già deludenti partite di Pontedera e Pistoia. Se il ruolino di marcia in casa è davvero ottimo sia per prestazioni che per risultati (3 vittorie su 4 con la sola capolista US Livorno vincente a Fontevivo), in trasferta i ragazzi sembrano non riuscire a giocare con la stessa concentrazione e motivazione.

Il primo quarto è di sostanziale equilibrio (20-18), ma Castello incanala la partita nella direzione giusta, sfogando la propria qualità nell'uno contro uno in campo aperto e trovando spesso una groviera nella addormentata difesa Biancorossa, incapace di farsi trovare pronta nelle fasi di transizione.

Il secondo quarto fila ancora sui binari dell'equilibrio fino a un minuto e cinquanta dalla fine con Castelfiorentino avanti di 4 punti. Una galleria degli orrori permette ai Castellani di fare il break che di fatto chiude la contesa e alla sirena di metà partita i padroni di casa ringraziano e vanno con merito a +11. Nel terzo quarto un sussulto iniziale porta la partita sul -7 ma è solo un abbaglio in un quarto di totale marca Castellana con i padroni di casa che vanno anche sul +17 prima del 60-47 di fine periodo.

Ancora una piccola reazione tiene a galla i Cangurini a -10 con 5.30 da giocare, il finale è però amaro con il tabellone che segna un -20 senza appello.

Una brutta prestazione per l'Etrusca, una partita giocata senza la verve necessaria. Sarà importante giocare con un piglio tutto diverso la gara del prossimo weekend contro Pistoia.

U15 FEMM: DOPPIO IMPEGNO

Pall. San Miniato - Jolly Acli Basket 77-42

Tabellino: Taraj 9, Ficarra 7, Panchetti 13, Capozio 4, Masini, Cerbioni 1, Bacchi, Cavallini 4, Davis, Bertini V., Falaschi, Bertini M. 4. All. Petrolini

Basket Golfo Femminile - Pall. San Miniato 70-34

Tabellino: Taraj 2, Panchetti 15, Capozio 11, Fontanelli, Cerbioni 3, Bacchi, Cavallini 3, Davis, Giani, Bertini M. All. Petrolini

Weekend impegnativo per le nostre ragazze che hanno affrontato sabato 19 novembre a Ponte a Egola la forte compagine livornese Jolly Acli mentre domenica 20 novembre lunga trasferta in quel del Pala Tenda.

Due partite toste sia sulla carta che sul campo in quanto le due compagini affrontate vantano delle prime due posizioni in classifica.

Contro Jolly le ragazze di coach Petrolini impiegano una buona difesa ma in attacco non trovano continuità complici i troppi canestri “facili” sbagliati. Nonostante le buone prestazioni di Ficarra e Taraj, le talentuose livornesi hanno preso il largo già nel secondo periodo. Brave le nostre cangurine però a non mollare mai e a lottare per tutti i 40’.

A Piombino, nonostante la pesante assenza di Ficarra e Panchetti a mezzo servizio, è stato giocato un buon primo tempo con Capozio fondamentale sia in attacco che in difesa. Dopo la pausa lunga però le troppe disattenzioni e la perdita di fiducia hanno permesso alle padrone di casa di allungare nel punteggio fino al 70-34 finale.

Prossimo impegno, a Ponte a Egola, domenica 27 novembre sempre contro Piombino, per la prima giornata di ritorno (la gara di domenica 20 era stata rimandata).

ESORDIENTI 2011: UN’ETRUSCA NON BRILLANTE TROVA COMUNQUE LA VITTORIA ESTERNA

ASD Polisportiva Ghezzano - Etrusca Basket San Miniato 8-16

Tabellino: Profeti, Macchi, Falorni, Bellesi, Torregrossa, Cehu, Lotti, Bushi, Bellandi, Scherillo, Nardi. All. Latini

Ennesima trasferta per l’Etrusca Basket San Miniato, questa volta impegnati sul campo della Polisportiva Ghezzano. Partita che inizia subito in salita per i nostri Esordienti, visto l’atteggiamento distratto con il quale viene approcciato l’incontro sin dalla palla a due. San Miniato cresce all’interno del tempino, ma troppo tardi per evitare la sconfitta nella prima frazione. Nei quarti successivi l’Etrusca fa vedere di aver imparato la lezione: l’approccio migliora, così come la prestazione generale della squadra che riesce a vincere tutti i tempini restanti, anche se rimangono ancora tante, troppe distrazioni che pregiudicano una prestazione tutto sommato buona.

U13: BELLA VITTORIA A FONTEVIVO

Etrusca Basket - Pall. Valdera 74-39

Tabellino: Latessa 2, Granchi 14, Bacchi 2, La Rocca 11, Tanzini 16, Contino 2, Calamia 4, Speranza 8, Argento 6, Stefanelli 4, Borici, Monaco 5. All. Quartuccio

Seconda vittoria per gli under 13 contro Pallacanestro Valdera. I ragazzi di coach Quartuccio giocano una gara sufficiente dal punto di vista dell’impegno e della voglia di vincere assicurandosi il match già nella prima metà di gara. Sicuramente c’è ancora tanto da migliorare sotto l’aspetto della grinta e della determinazione dove si può dare e fare molto di più.

Parola d’ordine: lavorare con intensità e attenzione ogni giorno sempre di più!

Prossimo impegno, domenica 27 novembre a Ponte a Egola, contro i vicini di casa della Folgore Fucecchio.

UNDER 15 SILVER: NONOSTANTE UNA BUONA PRESTAZIONE PERDE CONTRO VALDICORNIA

Finikem Etrusca Basket - Valdicornia Basket 43-63

Tabellino: Mugno, Campigli 3, Deffo 7, Lotti, Lami, Barili 7, Zinna 8, Sabatini 3, Bertini 4, Mitolo 11, Fioravanti, Remi. All. Gori

Sfida difficile per i ragazzi di San Miniato che offrono una buona prova, ma non riescono ad impensierire la squadra ospite. Valdicornia riesce a mettere subito in campo la maggiore fisicità e riescono a gestire un vantaggio in torno ai dieci punti per buona parte della partita, per poi scappare a +20 negli ultimi minuti del terzo tempo.

Prossimo match, domenica 27 novembre alle 11:00 a Ponte a Egola contro Don Bosco Livorno.

U19 GOLD: BELLA VITTORIA FRA LE MURA DI FONTEVIVO

Tabellino: Tamburini 6, Ermelani ne, Mbengue 10, Castaldi 10, Masoni, Iacopini, Bettini 4, Bellavia 24, Nannetti 2, Vanni 2, Scardigli 5, Speranza 12. All. Petrolini; Vice Latini e Cino

È vittoria al Fontevivo contro la corazzata Cecina per l’u19 Gold di coach Petrolini e Latini. Una vittoria di squadra dove tutti gli elementi sono stati importanti mettendo il loro tassello per tutti i 40’.

Una partenza forte per la compagine Sanminiatese che scappa via sul 26-11 al termine della prima frazione grazie ad un ispirato Bellavia, un fondamentale Castaldi ed una solidissima difesa.

Nel secondo periodo Cecina si riavvicina e manda le due squadre all’intervallo sul 41-32.

Al rientro dagli spogliatoi Cecina è più lucida e prova a riagganciare il punteggio mentre l’Etrusca si concede qualche disattenzione di troppo. Nei minuti finali però una bella reazione di orgoglio fa stringere la difesa a San Miniato che mantiene il vantaggio finale. Prossimo difficile impegno lunedì 28 novembre sul campo di Piombino. Servirà una bella prestazione per strappare la vittoria.

