Etrusca, la Promozione trova il sorriso a Siena

Costone Siena - Pall. San Miniato 47 – 64

(8-17; 14-14; 13-23; 12-10)

Tabellino: Mannucci 21, Parrini 7, Maggiorelli 9, Rossi 2, Cerri, Pandinelli 2, Petrolini 7, Gialli, Pertici 4, Cioni 3, Daini Palesi 2, Ermelani 7.

Dopo le due brucianti sconfitte, era importante ritrovare subito l'approccio giusto alla partita, e così è stato nella trasferta senese del lunedì.

I primi minuti sono di reciproco studio, per due formazioni e due coach che non si sono mai incontrati in campionato.

Il primo deciso strappo degli ospiti (3-9) ha costretto la panchina di casa ad un immediato time-out.

Ma la musica per fortuna non cambia; da quel momento in poi, forti di una difesa che ha concesso solo 22 punti nel primo tempo, i biancorossi non hanno mai messo in dubbio la supremazia dell'incontro.

Il rientro dagli spogliatori è stato decisivo. Tante buone difese e seconde palle recuperate hanno permesso più volte di sfoderare l'arma del contropiede.

Entusiasmo ritrovato grazie a una prova corale convincente sotto il punto di vista dell'intensità, marchio di fabbrica che ha permesso alla compagine biancorossa di raggiungere il play-off nella passata stagione.

Ora palestra! In attesa del prossimo incontro casalingo al Pala Fontevivo: domenica 27, alle ore 18:00 ospite la forte Grosseto Team 90.

Fonte: Etrusca Basket San Miniato