Firenze Marathon: modifiche alla Linea T2

Domenica 27 novembre la Linea T2 della tramvia sarà interrotta per permettere il passaggio della 38° edizione Firenze Marathon, la gara podistica che attraversa la città. Dalle 8:30 alle 9:30 non saranno servite le fermate “Redi”, “Belfiore”, “Rosselli” e “Unità”. Per garantire un collegamento tra Peretola Aeroporto e il centro di Firenze, ci sarà un servizio di bus navetta che collegherà la fermata della T2 “Ponte all’Asse” con la fermata della T1 “Leopoldo”.

I capolinea dei bus-navetta si raggiungono in due minuti a piedi dalle fermate della tramvia Ponte all’Asse e Leopoldo. Ecco dove sono:

Dalla fermata della Linea T2 “PONTE ALL’ASSE” – La fermata del bus navetta si trova in viale Corsica.

Dalla fermata Linea T1 “LEOPOLDO” - La fermata del bus navetta si trova in via Galluzzi.

Si ricorda che il bus navetta non effettua fermate intermedie.

PERCORSO CONSIGLIATO DAL CENTRO ALL’AEROPORTO:

Prendere la linea T1 alla fermata Valfonda o alla fermata Alamanni, e scendere a Leopoldo.

A Leopoldo prendere il bus navetta per la fermata T2 Ponte All’Asse.

Proseguire con la Linea T2 da Ponte All’Asse fino a Peretola Aeroporto.

Si stimano 40-45 minuti circa di trasferimento complessivi.

PERCORSO CONSIGLIATO DALL’AEROPORTO AL CENTRO DI FIRENZE

Prendere la Linea T2 fino a Ponte All’Asse.

Scendere dalla tramvia e prendere il bus navetta per la fermata T1 Leopoldo.

Prendere la Linea T1 e proseguire fino a Alamanni o Valfonda.

Si stimano 40-45 minuti circa di trasferimento complessivi.

Per informare i passeggeri GEST ha predisposto degli avvisi appesi all’interno dei tram, alle fermate Ponte All’Asse e Leopoldo e a quelle non servite.

Fonte: Gest - Ufficio Stampa