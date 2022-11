La Chiesa di fuori, mezzo secolo di solidarietà della Caritas di San Miniato

Sarà presentato il libro La Chiesa di fuori sui 50 anni di attività della Caritas della diocesi di San Miniato; un testo-repertorio ricchissimo di testimonianze, foto, notizie su questo mezzo secolo di carità, solidarietà e promozione sociale che Caritas ha seminato nei nostri territori e oltre.

La presentazione avverrà sabato 26 novembre alle 10.30 nel Convento di San Francesco a San Miniato (Piazza San Francesco, 1).

Parteciperanno all’evento: il vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca, don Armando Zappolini direttore della Caritas diocesana, Serena Spinelli assessore alle Politiche sociali della Regione Toscana, oltre ai curatori del libro Mimma Scigliano e Fabrizio Mandorlini. Sono invitati anche i sindaci e gli amministratori locali.

La mattinata sarà arricchita anche da alcune testimonianze di giovani che stanno partecipando ai progetti sociali di Caritas San Miniato.

Nel presentare ai sindaci l’iniziativa, don Armando Zappolini ha affermato: "Il 50° anniversario della costituzione della Caritas diocesana di San Miniato è per tutti noi motivo di grande festa e stimolo a continuare un cammino che parte da lontano e che ha coinvolto in questi anni molti uomini e donne della nostra diocesi. Un cammino che abbiamo fatto e facciamo tuttora accanto alle nostre istituzioni pubbliche, in uno spirito di sincera collaborazione. Il nostro appuntamento è perciò anche un’occasione privilegiata per condividere insieme l’impegno per rispondere alle sfide che la fragilità delle persone e l’emarginazione sociale ci pongono ancora oggi, in un tempo segnato dalla guerra e dall’aumento della povertà assoluta in fasce sempre maggiori della popolazione. La consapevolezza delle nostre radici ci dà la forza di affrontare il presente e di guardare con speranza al futuro, in una sinergia tra persone e istituzioni che sola può rendere efficace questo intervento".

Fonte: Diocesi di San Miniato