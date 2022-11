Lavori in Fi-Pi-Li a Empoli Est, Centro e Montelupo. Ma occhio al maltempo

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto la chiusura della carreggiata tra il km 20+000 al km 21+800 in direzione Mare con il conseguente spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di sorpasso in direzione Firenze; un doppio senso di circolazione dal km 21+800 al km 20+300 in direzione Firenze; la chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Empoli Est in direzione Firenze fino al 25 novembre 2022.

Data la variabilità delle condizioni meteo si è data la possibilità di eseguire le lavorazioni anche in altre due date: fino alle 6 del 26 o fino alle 6 del 27 novembre 2022.

dalle ore 14.00 del 22/11/2022 alle ore 06.00 del 27/11/2022

Per le stesse motivazioni è stata disposta la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Empoli Est in entrambe le direzioni; la chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Empoli Est in direzione Firenze; la chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Empoli Centro in direzione Firenze; la chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Montelupo in direzione Mare;

l'obbligo di uscita allo svincolo di Empoli Centro in direzione Firenze, dalle ore 22 del 24 alle 6 del 25 novembre. In caso di maltempo i lavori potranno essere procrastinati fino alle 6 del 26 o del 27 novembre.

Disposta anche la chiusura della carreggiata tra il km 22+700 al km 20+100 in direzione Firenze con il conseguente spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di sorpasso in direzione Mare;

doppio senso di circolazione dal km 20+300 al km 21+800 in direzione Mare; chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Empoli Est in direzione Firenze, dalle 6 del 25 alle 22 del 7 dicembre 2022. In caso di maltempo, l'inzio dei lavori potrà essere rinviato alle ore 6 del 26 o del 27 novembre 2022.

Per l'utenza veicolare sarà predisposta oportuna segnaletica di preavviso e di percorso alternativo.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa