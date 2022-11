Lavori sulle strade di Empoli, Certaldo, Castelfiorentino e Montaione

Ecco alcuni lavori stradali in corso e in programma nell’Empolese Valdelsa su disposizione dell’ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze.

Nel comune di Empoli, sulla Sp 10 di “Val D’Elsa”, per lavori di Toscana Energia, chiusura al transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia e istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, limitazione di velocità a 30 Km/h, per restringimento della carreggiata, dal km 0+120 al Km al Km 0+143 fino al 5 dicembre con orario orario 00/24.

Per lavori di pavimentazione, con orario 00/24 e fino a mercoledì 30 novembre, senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata nel comune di Certaldo, sulla Sp 125 'Certaldo Lungagnana-Montespertoli', dal km 2+000 al Km 5+000; nei Comuni di Castelfiorentino e Montaione, sulla Sp 46 'Di Rimorti o di Val d'Orlo', dal km 5+000 al Km 10+300.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa