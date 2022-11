OLEA Project, taglio del nastro al Centro I Lecci

Dal 25 al 27 novembre torna a Montespertoli, al Centro per la Cultura del Vino “I Lecci”, Olea Project: primo forum sull'olio extra vergine d'oliva. Sarà presentato l'olio EVO di Montespertoli e sarà possibile approfondire i temi legati allo sviluppo oleario.

"La qualità dell'olio delle nostre aziende agricole è migliorato. L'olio di Montespertoli non teme confronti e merita di essere assaggiato, vi invito a passare a Olea in questo weekend" spiega il Sindaco Alessio Mugnaini.

L’inaugurazione dell’evento sarà venerdì 25 novembre alle ore 18 presso l’Auditorium “Mauro Marconcini” al Centro per la Cultura del Vino "I Lecci " (via Lucardese 74), alla presenza della stampa e dei produttori. Interverranno Stefania Saccardi, Assessore regionale all’agricoltura; Alessio Mugnaini, Sindaco di Montespertoli; Pierpaolo Lorieri, Presidente della Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana; Enrico Roccato, Condotta Slow Food Empolese Valdelsa; Alberto Grimelli, Direttore di Teatro Naturale.

Al termine dell’inaugurazione saranno presenti tutti i produttori che hanno aderito all’iniziativa per il primo assaggio di olio EVO. La serata proseguirà con una cena presso l’Enoteca I Lecci con piatti dedicati all’Olio EVO e vini di Montespertoli (su prenotazione chiamando i numeri 389 6643694 e 327 8219056).

Il programma proposto è ricco e si affaccia sia ad un pubblico di settore che a chi per la prima volta vuole scoprire questo mondo affascinante.

Il sabato e la domenica saranno strutturati in modo da dedicare le mattine, dalle ore 10, alle iniziative di OLEA Project didattica - Istruzioni operative per le aziende.

Si parlerà delle novità del settore e della produzione dell’olio EVO grazie alla presenza di professionisti e tecnici. Per il pomeriggio saranno organizzati eventi di degustazione dell’olio aperti a tutti, a partire dalle ore 15, con l’apertura dei banchi di assaggio e vendita dei produttori di olio di Montespertoli presenti, tra cui: Azienda Agricola Barberinuzzo, Azienda Agricola Fattoria Di Trecento, Azienda Agricola Marzocco, Azienda Agricola Solaia, Azienda Agricola Valleprima, Cantina Sociale Colli Fiorentini, Fattoria La Leccia, Fattorie Parri, Podere delle Falcole, Podere Ghiole, Podere Guiducci, Le Terre Di Poldo, Tenuta Barbadoro, Tenuta Maiano, Tenuta Moriano, azienda agricola Bignola e Conte Guicciardini. Parteciperanno alla manifestazione anche la Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano - Le Colline di Leonardo.

Per entrambe le giornate sono previste attività per bambini (ore 16 In Viaggio con Oliva) e mini-corso di degustazione (ore 16 e 17) organizzati in collaborazione con AIRO.

Sabato 26 novembre, alle ore 17, sarà presentato il libro “Erbario Poetico” del naturopata Marco Pardini in occasione della Giornata Mondiale dell’Olivo.

Dalle ore 18 invece si terrà un cooking show con l’agrichef Mattia Compagnucci, il quale presenterà una ricetta per la valorizzazione dell’olio EVO. A seguire Aperiolio e cena con menù dedicato all’olio EVO presso l’Enoteca “I Lecci” e musica dal vivo con il Trio Scafroglia.

La manifestazione ospiterà anche artisti del territorio: saranno esposte le fotografie del Circolo Fotografico Fermoimmagine e sarà presente un’installazione d’arte dell’artista Simone Armelani; inoltre un'artigiana del territorio “Saida Lab” proporrà un laboratorio per la creazione di ghirlande a partire da rami di olivo.

L’Enoteca “I Lecci” resterà sempre aperta per il servizio bar, merende, aperitivi (pranzi e cene su prenotazione chiamando il numero 389 6643694 e 327 8219056).

Sabato 26 novembre si svolgerà anche l’iniziativa OlioNostro 2022 al Centro Culturale “Le Corti”. Alle ore 17 sarà inaugurata la mostra e sarà premiata la migliore etichetta. La mostra è composta dai lavori dei bambini e delle bambine della Scuola dell'Infanzia e Primaria e dai ragazzi e dalle ragazze della Scuola Secondaria.

Per l’occasione sarà possibile acquistare le bottiglie d’olio e visitare la mostra presso l’Auditorium sabato 26 novembre dalle 17:00 alle 19:00 e domenica 27 novembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00. Il ricavato della vendita dell’olio della raccolta dei bambini andrà in favore del Popolo Saharawi.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa