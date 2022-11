Olio prodotto dagli studenti del comprensivo di Montespertoli, il ricavato al popolo Saharawi

Sabato 26 novembre 2022, alle ore 17 presso il Centro Culturale "Le Corti" in via Sonnino, 1 a Montespertoli, inaugura la mostra a ingresso libero riguardante il progetto giunto alla ventunesima edizione realizzato e promosso dal Comune di Montespertoli, insieme a istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani”, al Comitato di solidarietà, per sostenere le popolazioni africane dei Saharawi, insieme a Olea Project e al Comitato Genitori.

"Ringrazio la referente del progetto, Catia Cianti - ha osservato la dottoressa Sara Missanelli, Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Montespertoli - per il lavoro profuso insieme alle colleghe e ai colleghi insieme alle studentesse e agli studenti. I frutti del lavoro di squadra si vedono tutti in questa mostra bella e interessante che dimostra un attaccamento al territorio e ai valori della terra. Insieme anche per chi ha più bisogno, per il popolo Saharawi che, grazie all'intervento di divulgazione nelle scuole a cura di Graziano Giotti, sentiamo più vicino".



Lo spettatore, quindi, non vede solo una bella mostra ma ha la possibilità di comprare l'olio proveniente dalla raccolta delle bambine e dei bambini della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria: la vendita andrà in favore del popolo saharawi.



"Ringraziamo le associazioni, le aziende agricole, gli insegnanti e i genitori che, con grande entusiasmo, si sono impegnati anche quest’anno nel progetto. Un ringraziamento particolare va poi al Coordinamento 'Mohamed Abdelaziz' che da anni aiuta il popolo Saharawi e che, grazie alla disponibilità dell'Istituto Comprensivo, sensibilizza e fa conoscere agli studenti la storia di questo popolo" dichiara Alessandra De Toffoli, assessore alla cultura e alla cooperazione internazionale del Comune di Montespertoli.



"Anche grazie a iniziative come questa vediamo come la comunità di Montespertoli - commenta Graziano Giotti, del coordinamento pro Saharawi" Mauro Marconcini" - si dimostri sempre sensibile nei confronti di temi che riguardano i diritti umani. Iniziative queste che servono a rafforzare il messaggio di pace, di solidarietà e di condanna delle situazioni di oppressione e violenza.".



Il Comitato Genitori Scuole Montespertoli cura la parte della merenda, un momento importante, conviviale dove viene offerto pane e olio a tutti i presenti.