Partorisce la terza figlia con parto naturale: mamma pisana ringrazia il punto nascita di Empoli

Dopo due gravidanze una giovane mamma di 27 anni residente a Pisa riesce a realizzare il suo più grande sogno, quello di far nascere la sua terza figlia Anita con parto naturale. Rimasta incredula per quanto accaduto desidera ringraziare con una lettera il personale sanitario del punto nascita di Empoli, diretto dal dottor Matteo Pieri:

"Dopo due parti cesarei il mio più grande desiderio era quello di poter partorire naturalmente la mia terza figlia, grazie al reparto di ginecologia di Empoli questo è stato possibile. Fin dall'inizio della gravidanza il mio ginecologo Matteo Pieri, mi ha sempre sostenuta e appoggiata in questa mia scelta e per questo a lui devo un ringraziamento speciale. Un altro riconoscimento lo devo alle due ostetriche Aurelia e Barbara e all' Oss Maria per avermi aiutata e dato forza nel momento più bello, ma allo stesso tempo il più duro, che una donna possa affrontare, il parto del proprio figlio. Per ultimo, ma non per importanza, vorrei ringraziare tutto il personale del reparto che dall'inizio alla fine di questo percorso durato nove mesi si è dimostrato gentile, disponibile e all'altezza di questo mio desiderio! Mio marito ed io saremo per sempre grati a questa splendida squadra. Con affetto Chezia".

