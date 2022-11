Rubò in un ristorante, denunciato dopo un altro furto in tabaccheria

I militari della Stazione Carabinieri di Castiglioncello, dopo una serie di accertamenti ed indagini, hanno denunciato nuovamente per furto aggravato un 31 enne romeno.

Nella notte del 6 novembre, a Castiglioncello, dopo aver forzato una porta antipanico, un uomo si è introdotto all’interno di un ristorante della zona, rubando il fondo cassa. Grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza i carabinieri hanno permesso di raccogliere significativi indizi a carico del 31enne, nel recente passato già denunciato per altri due furti avvenuti alla fine del mese di ottobre, sempre a Castiglioncello.

Lo scambio informativo con i carabinieri della Compagnia di Livorno ha agevolato l’intervento avvenuto nella notte del 20 novembre quando l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per il furto presso una tabaccheria di Livorno.

Come ulteriore misura nei confronti del 31enne veniva emesso il Foglio di Via Obbligatorio