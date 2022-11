Spettacolo di danza e recitazione per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Sensibilizzare, denunciare, raccogliere fondi per chi opera a sostegno ed in difesa delle donne maltrattate. Questi gli obiettivi dell'iniziativa che si terrà domani, giovedì 24 novembre, nella città di Boccaccio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Sul palco del Teatro Boccaccio di Certaldo ci sarà infatti lo spettacolo di danza e recitazione “Credo nell’amore”, che è organizzato e promosso dal Comune di Certaldo e realizzato dall’Accademia della Danza e Associazione Polis, in collaborazione con Spi Cgil Certaldo, Auser verde, Centro Aiuto Donna Lilith, Anpi, Croce Rossa Italiana Certaldo, Misericordia di Certaldo, Forum Permanente delle Donne, Rione Il Vicario, Rione il Mulino, Cooperativa Il Girasole.

L’esibizione, a cura di Ilaria Marongiu ed Erica D'Ercole, racconta la storia di Marta, una ragazza come tante che, credendo di aver trovato il vero amore, si lega a un uomo violento e aggressivo. Tra scenate di gelosia e manie di controllo, la protagonista si renderà conto di cosa significa davvero amare ed amarsi e capirà l’importanza di chiedere aiuto.

L’ingresso è ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto alle attività del Centro aiuto donna Lilith, punto di riferimento di tutta l'area Empolese Valdelsa per donne che hanno subito abusi e maltrattamenti e per i loro figli.

"L'amministrazione comunale, grazie alla collaborazione e al supporto di tante associazioni, rinnova il suo impegno nel sensibilizzare ed educare tutte le persone, in particolar modo le nuove generazioni, su questo tema - dice Clara Conforti, assessora alle pari opportunità del Comune di Certaldo – perché nonostante il passare degli anni sono ancora troppe le donne sfruttate e maltrattate, che subiscono prevaricazioni ed abusi. C'è bisogno di fare informazione e dare visibilità a questo problema, che non riguarda la condizione di alcune, ma lo stato di salute di tutta la nostra società".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa