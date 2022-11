Dall'ex calzaturificio un supermercato, dopo 10 anni chiusa la vicenda ex Lorbac

Nel decennale dalla crisi della Lorbac di Castelfranco, nel 2023, si cambierà pagina con un supermercato Unicoop Firenze che sorgerà dopo l'abbattimento della vecchia sede.

A dare la notizia il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti dopo un articolo uscito sulla stampa. Proprio Toti ripercorre le tappe salienti dalla crisi alla (futura) rinascita, sotto altre vesti.

A inizio settembre 2013, di ritorno dalle ferie, i lavoratori del calzaturificio di alto livello vennero raggiunti dalla notizia che l'azienda non avrebbe riaperto i battenti. Nacque la vertenza e tutto quel che ne conseguì, quando ai tempi a guidare proprio Toti come vice sindaco facente funzioni dello scomparso Umberto Marvogli.

"Ho sempre cercato di mostrare vicinanza e attivarmi per trovare soluzioni di sviluppo industriali alternative. Purtroppo così non è stato. Dopo la chiusura definitiva dell'azienda e l'accordo trovato con gli ex dipendenti, è poi subentrata la questione dello stabile andato ad asta pubblica, che per un certo periodo è stato oggetto di vandalismo e incuria".

All'asta si è presentato un acquirente solido come Unicoop Firenze, che da quell'edificio non darà una riqualificazione ma un nuovo stabile costruito da zero, in sostituzione del punto vendita attuale di via Quasimodo.