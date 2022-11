Turista denuncia il furto del telefono, trovate 6 persone con droga e svariati oggetti rubati

Alle ore 23.30 la polizia è intervenuta in via Queirolo dove un turista inglese aveva segnalato il furto del proprio telefono cellulare, ma che con la relativa applicazione era segnalato nelle vicinanze. I poliziotti hanno proceduto ad un attento controllo scandagliando tutti i luoghi dove potessero celarsi gli autori del furto.

Dopo una serrata ricerca hanno fatto irruzione in una cabina dell’ Enel, sorprendendovi ben sei soggetti intenti a fare uso di stupefacenti: due italiani originari di Livorno, due tunisini irregolari sul territorio nazionale, un cittadino ucraino ed un cittadino della Guinea residenti a Piombino.

I poliziotti hanno constatato che i sei avevano effetti personali e giacigli per dormirci, pertanto tutti e sei sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di invasione di edifici, il cittadino ucraino residente a Piombino anche per contravvenzione alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa, emesso nei suoi confronti dal Questore in data 13.10.2021.

I poliziotti inoltre hanno trovato, nascosta sotto dei cartoni , un grosso numero di oggetti rubati, tra cui 3 Iphone, 1 smartphone, 1 Ipad rubato ad una impiegata pubblica di Pisa, 1 macchina fotografica Canon superaccessoriata, casco e borse di una mountain bike, asportate ad una ragazza pisana, numerosi pezzi di argenteria e orologi. Tra questi c'era anche lo smartphone del turista inglese.

Tutti e sei hanno pertanto rimediato anche una denuncia per ricettazione. I due tunisini, clandestini sul territorio nazionale, sono stati messi a disposizione dell’ Ufficio Immigrazione per l’ avvio delle procedure di espulsione dall’ Italia.