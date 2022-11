Empoli Fc, la maggioranza dei lettori è soddisfatta della prima parte di campionato

La stragrande maggioranza dei lettori di gonews.it si dice soddisfatto di questa prima parte di stagione dell'Empoli Fc, se non addirittura sorpreso per i buoni risultati.

Il sondaggio della scorsa settimana lo testimonia. Il 43,13% dei lettori giudica questa prima parte di stagione migliore di quanto aspettasse. Il 39,38% invece si aspettava risultati di questo tipo, in linea con le proprie aspettative. Il restante 17,5% dei lettori è invece rimasto deluso dalle prestazioni del nuovo corso di mister Paolo Zanetti.

Un nuovo sondaggio è pronto in home page per essere votato: è il concorso Impresa Best Digital di Empoli.