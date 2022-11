FdI Empolese Valdelsa: "Ancora una giornata drammatica per i pendolari"

Una giornata drammatica per i pendolari dell'Empolese Valdelsa quella di mercoledì 23 novembre. Infatti, gli sventurati pendolari della linea Firenze Empoli Pisa e della Firenze Siena (sventurati si...a dir poco...) si sono trovati alle prese con una situazione indegna di un paese civile; ancora peggio di quanto accade ogni giorno.

Tra cancellazioni (il regionanale 18264), notevoli ritardi, come il 18260 o come il 18266 partito in forte ritardo per mancanza del macchinista, o convogli sardine, come il 18269, la giornata dei pendolari è stata caratterizzata da una serie infinita di problemi. Più in generale, dopo le 15, tutti i regionali delle due tratte hanno accumulato forti ritardi.

E così, mentre cresce l'attesa per l'arrivo dei treni blues che almeno in parte dovrebbero risolvere i problemi (arriveranno a primavera?) e mentre si torna a parlare anche del raddoppio della tratta ferroviaria Empoli-Granaiolo e dell’ampliamento e potenziamento della stazione empolese, contiua l'assordante ed imbarazzante silenzio dell'assessore Baccelli.

Non è più tempo di chiacchiere. Chiediamo un urgente confronto pubblico con l'assessore regionale, che deve spiegarci quello che sta realmente facendo per risolvere i problemi, ammesso che stia effettivamente facendo qualcosa.

La situazione si aggrava di giorno in giorno ed i pendolari sono sempre più esasperati. Pretendiamo immediate risposte, senza se senza ma.

Federico Pavese, responsabile Fratelli d'Italia zona Empolese.

Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d'Italia.