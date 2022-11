Giornata contro la violenza sulle donne, la Torre di Pisa si illumina di arancione

Domani, venerdì 25 novembre, è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Per celebrare la ricorrenza l’Assessorato alle pari opportunità del Comune di Pisa, il Consiglio Cittadino per le pari opportunità ed altre associazioni attive sul territorio hanno organizzato un ricco programma di iniziative che si articoleranno fino al 2 dicembre prossimo.

«Nel settembre 2015 – dichiara la vicesindaco con delega alle pari opportunità, Raffaella Bonsangue - i governi di 193 nazioni, nell’ambito di una conferenza delle Nazioni Unite hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Tra i 17 obiettivi, individuati, dopo la sconfitta della povertà e della fame, salute e benessere, quello del “raggiungimento dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione di tutte le donne e le ragazze” occupa il quinto posto. Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all’istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, promuoverà economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l’umanità intera. Purtroppo, mentre il mondo ha fatto progressi nella parità di genere e nell’emancipazione delle donne attraverso gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, donne e ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze in ogni parte del mondo. I dati dell’osservatorio regionale sulla violenza di genere confermano che “Non si attenua la lunga scia di sangue e violenze verso le donne: nel 2021 in Toscana si sono registrati ancora 6 femminicidi, si sono sfiorati i 2.000 accessi in codice rosa al pronto soccorso per maltrattamenti, e quasi tremila donne si sono rivolte nel corso dell’anno a un centro antiviolenza”. Venerdì 25 novembre si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne. L'assessorato per le pari opportunità, il Consiglio cittadino del Comune di Pisa, ed altre associazioni attive sul territorio hanno organizzato molte iniziative per dire no alla violenza sulle donne. Invito tutti a partecipare per un messaggio, chiaro, convinto e coeso della nostra comunità cittadina. Sentiamo la responsabilità di dover dare il nostro contributo per ricordare i diritti delle donne e per dire no alla violenza sulle donne. Ricordiamo l’impegno e il coraggio di chi ha lottato, fino all’estremo sacrificio, “una donna che lotta per sè stessa, lotta per tutte le donne”. Tutte e tutti noi, qui insieme, sotto la luce della Torre, che ha reso famosa la nostra città nel mondo, illuminata di arancione mandiamo un messaggio corale e convinto per dire no alla violenza sulle donne, sì ai diritti, alla vita e alla libertà. Ringrazio, inoltre, per la collaborazione, disponibilità e sensibilità, Stefano Bini, Michele Ammannati, il soprano Jennifer Schittino e il fotografo Fabio Muzzi per aver messo a disposizione la splendida fotografia utilizzata per la locandina ufficiale della giornata, immagine scattata con il drone in occasione di una precedente illuminazione della Torre di colore arancione per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.».

«Si tratta di un cartellone composto da varie iniziative – dichiara Silvia Silvestri, presidente del Consiglio Cittadino Pari Opportunità – che dimostrano la vivacità delle associazioni che fanno parte del Consiglio Cittadino delle pari opportunità e l’attenzione sempre crescente che si sta sviluppando su una tematica così importante come quella della violenza sulle donne. Vorrei in particolare sottolineare il convegno che abbiamo organizzato sabato 26 novembre alle ore 10.30 all’auditorium Maccarone, dal titolo “Peter Pan tra abusi, revenge porn e bullismo – Istruzioni alle nuove generazioni per non perdersi” nel quale si affronterà una delle nuove frontiere della violenza sulle donne, quella legata all’uso degli strumenti informatici e ai social. Tra i relatori ci saranno il dottor Egidio Celano, sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Pisa, e l’ispettore Lara Danero della Polizia di Stato. All’appuntamento abbiamo invitato tutte le scuole superiori della città».

Il calendario delle iniziative

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE, ore 21:00

Proiezione del film "Una donna promettente" di Emerald Fennell

Cinema Arsenale, vicolo Scaramucci, n. 2, Pisa

Organizzatore: Sportello interuniversitario contro la violenza di genere

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE, ore 16:15 - 18:00

Tavola rotonda “Le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nelle Università in una prospettiva partecipativa”

Centro congressi “Le Benedettine”, Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, n. 16, Pisa

Organizzatore: Sportello interuniversitario contro la violenza di genere

VENERDÌ 25 NOVEMBRE, ore 09:00

Cerimonia dell’alzabandiera “No alla violenza sulle donne”

Ponte di Mezzo, Pisa

Organizzatore: Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisa

VENERDÌ 25 NOVEMBRE, ore 09:30

Esposizione dello striscione “No alla violenza sulle donne”

Palazzo Gambacorti, piazza XX Settembre, Pisa

Organizzatore: Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisa

VENERDÌ 25 NOVEMBRE, ore 9:30

Inaugurazione Centro Polifunzionale Anmic “L’Amico è”

Via dei Sepolcri, n. 4, Pisa

Organizzatore: ANMIC (Associazione di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità), Presidente Annalisa Cecchetti

VENERDÌ 25 NOVEMBRE, ore 15:00

2° Convegno Nazionale “Il Dopo di Noi tra Politiche Pubbliche e Strumenti Privatistici”

Stazione Leopolda, via Francesco da Buti, n. 42, Pisa

Organizzatore: ANMIC (Associazione di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità) in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

VENERDÌ 25 NOVEMBRE, ore 15:00

"Una foto sulla #sediarossa contro la violenza” con il fotografo Nicola Ughi

Arsenali Repubblicani, piazza Terzanaia

Organizzatore: Inner Wheel Club Di Pisa

VENERDÌ 25 NOVEMBRE, dalle 15:30 alle 19:30

Stand istituzionale della Polizia di Stato per la distribuzione di opuscoli informativi da parte delle poliziotte che si occupano della violenza di genere

Piazza del Duomo, lato museo dell'Opera del Duomo

Organizzatore: Questura di Pisa

VENERDÌ 25 NOVEMBRE, ore 16:30

Flash mob “Spezziamo le catene della violenza!!!”

Piazza XX Settembre, Pisa

Organizzatore: Coordinamento Donne Unitario di Pisa CGIL, CISL, UIL

VENERDÌ 25 NOVEMBRE, ore 17:00

Illuminazione di colore arancione delle Logge di Banchi - “Orange The World”

Piazza XX Settembre, Pisa

Organizzatore: Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisa

VENERDÌ 25 NOVEMBRE, ore 17:15

Illuminazione di arancione dell'edificio della Questura alla presenza del questore Gaetano Bonaccorso e della presidente del Soroptimist Italia sezione di Pisa Eleonora Agostini

Via Mario Lalli, n. 3, Pisa

Organizzatore: Questura di Pisa

VENERDÌ 25 NOVEMBRE, ore 17:40

Esibizione canora del Soprano Jennifer Schittino

Piazza del Duomo, Fontana dei Putti, Pisa

Organizzatore: Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisa

VENERDÌ 25 NOVEMBRE, ore 18:00

Illuminazione di colore arancione della Torre - “Orange The World”

Piazza del Duomo - Pisa

Organizzatore: Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisa

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Apertura selezioni per l’assegnazione della Borsa di Studio intitolata a Valeria Solesin per la frequenza della XXX Edizione del Master in CIBA

Organizzatore: Associazione culturale Eraclito 2000

Contatto: Presidente Diana Pardini - tel. 3478840534 - email segreteria@eraclito2000.it

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Illuminazione di colore arancione della “Stanza tutta per sé”

Questura di Pisa, via San Francesco

Organizzatore: Soroptimist Pisa in collaborazione con la Questura di Pisa

SABATO 26 NOVEMBRE, ore 10:30

Convegno “PETER PAN NELLA RETE TRA ABUSI, REVENGE PORN E BULLISMO Istruzioni alle nuove generazioni per non perdersi”

Auditorium Centro Maccarrone, Provincia di Pisa, Via Cesare Battisti, n.14

Organizzatore: Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità del Comune di Pisa

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE, ore 16:00

Donne al “Centro” contro la violenza. Le forme e gli strumenti per contrastarla

Sala lettura Centro San Marco

Organizzatore: Centro San Marco, via Cattaneo, Pisa

Contatto: Presidente CSM Paola Viegi - email: ascoltosanmarco@gmail.com - cell. 3389859982

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE, ore 18:00

Convegno “Maltrattamenti in famiglia e di genere”

Sala dei Cammelli, Grand Hotel Duomo, via Santa Maria, n. 97, Pisa

Organizzatore: FIDAPA BPW - sezione di Pisa

Contatto: email fidapapisa@gmail.com

VENERDÌ 2 DICEMBRE, dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Convegno “Il processo penale e la vittima di violenza. Spunti di riflessioni alla luce del d.lgs.150/2022”

Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa, Piazza S. Paolo all'Orto, n. 20, Pisa

Organizzatore: Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa

Contatto: Avv. Valentina Abu Awwad - email valentinaabuawwad@amdlaw.eu

