Guanciale e Montanari avviano la prosa al Teatro del Popolo

Prende il via la stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il primo spettacolo, previsto per Domenica 27 Novembre alle ore 18,00 e alle ore 21,00, è “L’uomo più crudele del mondo”.

Sul palcoscenico castellano saranno protagonisti due attori bravi e conosciuti come Lino Guanciale e Francesco Montanari, in una produzione LVF srl diretta da Davide Sacco.

Una stanza spoglia, in un capannone abbandonato. I rumori della fabbrica fuori e il silenzio totale all’interno. Paul Veres è seduto alla sua scrivania, è l’uomo più crudele del mondo, o almeno questa è la considerazione che la gente ha di lui. Proprietario della più importante azienda di armi d’Europa, ha fama di uomo schivo e riservato. Davanti a lui un giovane giornalista di una testata locale è stato scelto per intervistarlo, ma la chiacchierata prende subito una strana piega. “Lei crede ancora che si possa andare avanti dopo questa notte… lei crede che questa vita domani mattina sarà la stessa che viveva prima?” dirà Veres al giornalista. In un susseguirsi di serrati dialoghi emergeranno le personalità dei due personaggi e il loro passato, fino a un finale che ribalterà ogni prospettiva.

Il secondo spettacolo della stagione di prosa sarà “Aspettando Godot”, con Lello Arena e Massimo Andrei che si terrà Giovedì 15 Dicembre alle ore 21,00.

Domenica 27 Novembre ore 18,00 e ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

L’UOMO PIU’ CRUDELE DEL MONDO

con Lino Guanciale e Francesco Montanari

Regia di Davide Sacco

Produzione: LVF srl

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 20

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 18 /ridotto € 16

Biglietto futuro under 35 € 8

Loggione € 8

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it