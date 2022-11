Stalking, torna di nuovo ai domiciliari a Pontedera

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Pontedera dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla ex partner. Già in precedenza gli era stato applicato il braccialetto elettronico per evitare contatti con la vittima di molestie. Pochi giorni fa l'uomo si era reso irreperibile. L'autorità giudiziaria ha emanato subito un ordine di custodia cautelare ai domiciliari. I carabinieri lo hanno rintracciato e trasferito a casa con nuova applicazione del braccialetto elettronico.