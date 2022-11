Teatro contro la violenza sulle donne, due eventi a Montopoli

Si avvicinano i prossimi appuntamenti del cartellone “Libere, Libere, Libere”, la rassegna organizzata dall'amministrazione comunale di Montopoli in Val d'Arno in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Domani, venerdì 25 novembre alle ore 21.30 ci sarà il secondo appuntamento con "Amore e Mito" breve mitologia amorosa presso il Teatro Don Enzo Terreni a Capanne, spettacolo della Compagnia Teatrale “No, Grazie!”.

Domenica 27 novembre alle 21 l'appuntamento è con un viaggio artistico e teatrale nell'universo femminile di Dante. Marina Mariotti propone una lettura del canto V del Purgatorio con un focus su Pia de' Tolomei. Sarà allestito inoltre nei locali della biblioteca comunale un angolo con letture consigliate.

Le iniziative sono svolte in collaborazione con le associazioni Frida, Soroptimist, Anpi e la compagnia teatrale “No, Grazie!”.