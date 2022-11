Incendia quattro cassonetti a Firenze, arrestato

Con l’accusa di incendio doloso, la polizia a Firenze ha arrestato un senza fissa dimora di 59 anni. I fatti sono avvenuti nella serata del 24 novembre tra piazza Edison, via Cocchi, via Elbano Gasperi e piazza Ferraris. L'uomo avrebbe dato fuoco a quattro cassonetti dei rifiuti. A dare l'allarme sono stati i residenti.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme che avevano raggiunto anche gli oltre due metri di altezza. Le volanti si sono invece messe sulle tracce del possibile responsabile. Le ricerche sono durate pochi minuti: non molto distante dall’ultimo cassonetto distrutto, gli agenti hanno individuato il 59enne dentro una cabina telefonica tra via Volta e via Galvani.

L’uomo, oltre a due accendini, aveva con sé un carrello della spesa colmo di oggetti, tra cui anche un barattolo di soda caustica, che gli inquirenti non escludono possa essere stato utilizzato proprio per innescare gli incendi conclusi con l’irrimediabile danneggiamento di tutti e quattro i cassonetti in strada. L’arrestato è stato accompagnato al carcere fiorentino di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.