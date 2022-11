Ricercati in Europa si nascondevano in un paesino di Lucca: arrestati

Un uomo e una donna di origini francesi, colpiti da mandato di cattura europeo emesso dalla Francia, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Lucca. Ricercata da tempo in Europa, sulla coppia pende un'accusa per maltrattamenti in famiglia. I due si erano resi irreperibili in Francia e si erano nascosti in un piccolo paese della Piana nella provincia di Lucca.

Le indagini dei militari, in collaborazione con il servizio di cooperazione internazionale, hanno consentito di individuare l'abitazione in cui si trovavano i due ricercati, disoccupati e senza regolare contratto d'affitto. La coppia da mesi aeva fatto perdere le proprie tracce, limitando gli spostamenti e usando ogni volta auto diverse di persone conosciute e ignare della loro vera identità. L'uomo e la donna, rintracciati e arrestati, si trovano adesso nelle carceri di Lucca e Pisa.