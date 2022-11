Rubano termosifoni da una struttura abbandonata, 2 arresti a Volterra

Ieri pomeriggio sono state arrestate dai carabinieri di Volterra due persone sorprese in flagranza di reato, nella zona ospedaliera del centro cittadino, mentre tentavano di impossessarsi di alcuni termosifoni adagiati sul pavimento, all’interno di una struttura abbandonata di proprietà del Comune di Volterra.

Accompagnati presso gli uffici della Compagnia per l’identificazione, le due persone sono state tratte in arresto per il reato di furto aggravato in concorso. I 6 termosifoni sono stati restituiti a una persona delegata dal Comune di Volterra.