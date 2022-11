Savino Del Bene Scandicci, nuova sfida contro E-Work Busto Arsizio

Tutto pronto per un nuovo capitolo della Serie A1 2022-2023, questa domenica infatti, a partire dalle 20.30, la Savino Del Bene Scandicci tornerà in campo per il nono turno di campionato.

La classifica dice che quello di questo week end sarà uno scontro tra terza e terzultima, con la squadra di coach Barbolini, salita in terza piazza dopo il successo nel big match con Chieri, che ospiterà a Palazzo Wanny una rivale affrontata più volte negli ultimi anni, quella E-Work Busto Arsizio che in questo avvio di campionato ha centrato solamente due successi.

EX E PRECEDENTI

Nessuna ex Savino Del Bene Scandicci nel roster della E-Work Busto Arsizio. Nella formazione di coach Barbolini invece è presente un ex bustocca:

Camilla Mingardi, schiacciatrice classe '97, nel 2013-2014 ha giocato in B1 con la Futura Volley Busto Arsizio, per poi fare ritorno nella prima squadra lombarda sette anni più tardi. Nelle annate 2020-2021 e 2021-2022 infatti Mingardi ha indossato la maglia della Unet E-Work Busto Arsizio.

Quello di questo fine settimana sarà il ventunesimo confronto ufficiale tra i confini italiani, il nono match con le due formazioni contrapposte dalla stagione 2020-2021, con le due squadre che nel recente passato si sono affrontate anche in ambito europeo.

La Savino Del Bene Volley e la E-Work Busto Arsizio si sono infatti confrontate anche in CEV Champions League: era la stagione 2020-2021 e le due formazioni si divisero i successi nelle due sfide del Girone A. La Savino Del Bene Volley si aggiudicò il match d'andata e fu sconfitta al ritorno, in entrambe le occasioni le gare terminarono al tie break.

Il bilancio dei precedenti in ambito italiano è ad oggi favorevole alla Savino Del Bene Volley, in grado di aggiudicarsi 14 vittorie contro le 6 imposizioni di Busto Arsizio.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

"Classica sfida con Busto. Partita sicuramente difficile. Non dobbiamo farci ingannare dalla loro classifica, che non è assolutamente quella che meritano. Sappiamo che hanno avuto tanti problemi e hanno pagato a livello di risultati, anche se con noi saranno al completo. Dobbiamo fare attenzione e continuare a crescere, veniamo da una vittoria molto importante a Chieri, ma siamo consapevoli che dobbiamo ancora migliorare. Per alcune cose si farà un po' più in fretta, mentre altre richiederanno ancora tempo. Quindi dobbiamo guardare un po' a loro e guardare tanto a noi, perchè abbiamo grossi margini di miglioramento."

LE AVVERSARIE

La E-Work Busto Arsizio approccia il nono turno di campionato dopo aver conquistato la vittoria contro la Wash4green Pinerolo nel turno precedente, interrompendo una striscia di quattro sconfitte in campionato.

La formazione lombarda è attualmente dodicesima e terzultima con 6 punti in classifica, dopo aver iniziato il campionato raccogliendo due vittorie e sei sconfitte.

Guidata da coach Marco Musso la formazione bustocca affronterà la sfida di domenica con Lloyd al palleggio, Montibeller come opposto, Olivotto e Zakchaiou da centrali, con Omoruyi e Degradi in banda e Zannoni libero.

IN TV

La partita tra Savino Del Bene Volley e E-Work Busto Arsizio sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10 sarà possibile usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa