Smaltimento rifiuti, Bagnai (Cdx): "Cercasi informazione all'utenza..."

In occasione della seduta consiliare del giorno 8 novembre , il gruppo consiliare MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRA PER MONTELUPO , argomentò ampiamente nel metodo e nel merito il dissenso dalla decisione di passare dal 1 gennaio 2023 da un sistema di pagamento di tipo tributario (quindi senza debenza dell’IVA e con possibilità di compensazione credito/debito con altri tributi ) ad un sistema di cosiddetta tariffa corrispettiva che invece non ha dimensione tributaria.

Tra gli effetti si avrà la competenza esclusiva del gestore ( ALIA) nel relazionarsi con il pubblico, e il gettito, sia pure già introitato dal gestore che emetteva le bollette, non figurerà più nel bilancio del comune.

Le novità introdotte richiedevano a nostro avviso , a prescindere dal dissenso da noi compiutamente illustrato ( si è fatto passare il provvedimento quasi rispondesse ad un atto dovuto , mentre il passaggio al nuovo regime è una possibilità e non un obbligo , e quindi poteva poteva prevedersi una migliore gradualità), che l’utenza venisse debitamente informata.

Ci è stato detto che il gestore l’avrebbe fatto a partire dalla settimana successiva all’adozione dell’atto , precisando anche che era così preparato che avrebbe potuto iniziare anche prima ( meno male che ci è stata almeno risparmiata la circostanza di non far da spettatori di una tale scorrettezza istituzionale) , ma ad oggi ci consta che non si sia fatto seguito a tanta preannunciata celerità e temiamo contraccolpi negativi per l’utenza , perché ancora una volta ALIA sembra mostrare il suo volto poco efficiente , da noi più volte criticato perché frutto di scelte politiche assunte nel chiuso delle stanze extra consiliari , con l’avallo della maggioranza di governo locale

Daniele Bagnai, Montelupo nel Cuore-Centrodestra per Montelupo