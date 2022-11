Sorpreso con hashish e cocaina, 21enne arrestato a Pisa

Nella serata di ieri i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino tunisino di 21 anni.

L’uomo è stato sorpreso in via Cottolengo, mentre cedeva a un giovane del luogo due dosi di cocaina del peso complessivo di 1,40 grammi. Inoltre, il soggetto è stato anche sorpreso in possesso di un’ulteriore dose di hashish, del peso di 1 grammo e della somma di 50 euro, ritenuta provento di attività illecita.

Arrestato, stamattina il 21enne è stato giudicato con rito direttissimo, a seguito del quale è stato condannato a 5 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.