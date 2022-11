Apre nuovo spazio di Casapound, corteo di Firenze Antifascista

Oggi pomeriggio, a Firenze, è stato inaugurato in Oltrarno il nuovo spazio di Casapound. Poco distante dalla festa di inaugurazione, in piazza Gaddi, circa un centinaio di persone hanno manifestato contro l’apertura del nuovo spazio del movimento di estrema destra. Organizzato da Firenze Antifascista e partito dai giardini del Torrino Santa Rosa, il corteo è arrivato in piazza Gaddi al grido di "siamo tutti antifascisti". La manifestazione è stata monitorata dalle forze dell’ordine, ma non si sono verificati atti di violenza.