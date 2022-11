Bandini d’oro, ecco i premiati a Siena

Sono andati a Chiara Ridolfi, Federico Ballerini, Luca Luchini, Luca Betti, Anna Carli e Francesco Cresti i diplomi emeriti del Bandini d’oro, il riconoscimento che l’Istituto d’istruzione superiore Sallustio Bandini ha conferito ad ex studenti che nel corso della loro vita si sono distinti per meriti lavorativi, culturali, sociali, solidali.

Una cerimonia, quella che si è svolta nella cornice del teatro dei Rozzi che l’Istituto, a partire da questo 2022, ha istituzionalizzato come momento di condivisione con la società civile. In questa prima edizione, realizzata con il patrocinio del Comune di Siena, i riconoscimenti sono stati assegnati a Chiara Ridolfi volontaria per l’opera svolta con Unitalsi, a Federico Ballerini volontariato della Croce Rosse Italiana, allo storico e giornalista Luca Luchini e all’editore Luca Betti per la loro incessante attività di divulgazione culturali, ad Anna Carli per la sua attività di docente e per il suo impegno nella società civile e a Francesco Cresti geometra per una tradizione di famiglia che si tramanda di generazioni nel frequentare l’istituto.

La cerimonia ha coronato quello che per il Bandini è un appuntamento ricorrente e cioè la consegna dei diplomi agli studenti che si sono diplomati nei diversi indirizzi nel corso dell’anno scolastico 2020/2021. Un evento che negli ultimi due anni, causa la pandemia, non si era potuto svolgere e che ha visto i ragazzi degli ultimi tre anni ritirare il proprio diploma d’istruzione superiore.

La cerimonia, a testimonianza dell’interazione del Bandini con le istituzioni cittadine, è stata impreziosita dagli interventi musicali dei giovani violisti del viola ensemble del Conservatorio Rinaldi Franci diretti dal Maestro Carmelo Giallombardo.

Fonte: Ufficio Stampa