Basket Castelfiorentino, le gialloblu cadono contro Cestistica Rosa Prato

Un parziale nel terzo quarto, Prato che indirizza la sfida e il PalaGilardetti che per la prima volta viene violato. Nella seconda giornata del girone di ritorno le ragazze di Jacopo Giusti provano a riscattare la sconfitta subita all’andata ma la Cestistica Rosa Prato chiude la pratica sul 42-50 e porta i due punti in terra laniera. Le gialloblu tengono il passo delle ospiti per due quarti, salvo poi subire un break nella ripresa e poi rincorrere fino allo scadere.

Ottimo l’approccio della truppa castellana, che impatta con determinazione dando vita ad un intenso botta e risposta fin dalla palla a due. Dopo il 12-10 su cui si chiude il primo quarto, l’equilibrio prosegue anche nella seconda frazione, tanto da mandare le squadre al riposo lungo praticamente incollate, pur con il Basket Castelfiorentino ancora in controllo (25-24). Al rientro dall’intervallo, però, Prato cambia marcia e, mentre le gialloblu non riescono a contenere gli attacchi lanieri, le ospiti allungano piazzando un break di 9-18 che indirizza la sfida: al 30′ il tabellone segna 34-42. Un vantaggio che, nell’ultimo quarto, le ragazze di Giusti non riescono a colmare, così Prato ringrazia e chiude sul +8.

Prossimo impegno venerdì 2 dicembre alle 21, di nuovo al PalaGilardetti, contro la capolista Cmb Valdarno.

BASKET CASTELFIORENTINO – CESTISTICA ROSA PRATO 42-50

Tabellino: Gonzato 10, Banchelli 9, Lucchesi 4, Aramini 10, Caparrini 3, Baldinotti 6, Bellantoni, Boldrini ne, Nepi ne, Andries, Ammannati. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.P

Parziali: 12-10, 25-24 (13-14), 34-42 (9-18), 42-50 (8-8)

Arbitro: Giannini di Empoli.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa