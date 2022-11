Caro bollette, Empoli mette in campo oltre 250mila euro

Una variazione al bilancio di previsione 2022-2024 per far fronte all'aumento dei costi relativi alle utenze gas ed energia elettrica (170mila euro finanziati con avanzo Covid e 82mila euro con contributo statale) ma anche per portare avanti progetti per la città. A partire dall'edilizia residenziale pubblica per poi proseguire con scuola, nuovi fontanelli, musei. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza, con voti favorevoli di Pd e Questa è Empoli, contrari di Buongiorno Empoli Fabrica Comune e astenuti M5S e Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli, nel corso del consiglio comunale che si è svolto nella serata di ieri, venerdì 25 novembre 2022.

Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda la parte relativa agli investimenti, è stato deciso di applicare parte dell'avanzo disponibile per vari interventi, il principale è un contributo di 400mila euro a favore di Publicasa come cofinanziamento del 50 per cento della riqualificazione energetica degli immobili Erp di via Fasolo. Un importo di 50mila euro servirà per lavori di manutenzione straordinaria alla scuola Pier della Francesca e sono previsti anche 10mila euro per l'acquisto di arredi per gli uffici dell'istituto comprensivo Empoli Ovest. Sono stati destinati inoltre 31mila euro per la costruzione di un nuovo fontanello nella zona di Ponzano, il sesto, dopo quelli realizzati ad Avane, nella frazione del Pozzale, in via delle Olimpiadi e a Ponte a Elsa, mentre 4.500 euro serviranno per coprire il costo dell'acquisto di tablet per i musei, utili per sviluppare percorsi accessibili a ragazzi e ragazze con disturbi specifici dell'apprendimento. L'obiettivo di queste azioni è rendere Empoli sempre più accessibile e accogliente, offrendo servizi di qualità e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini di ogni età.

Sono inoltre previsti, nel capitolo delle spese correnti, 35mila euro per contributi ad associazioni per iniziative di solidarietà alimentare, in particolare all'Emporio Solidale di via XI Febbraio e all'associazione Vecchie e nuove povertà onlus.

