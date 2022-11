Dormono all'interno di una struttura privata a Tirrenia, denunciati in quattro

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato quattro persone per invasione di terreni o edifici. Nello specifico, i militari hanno sorpreso i quattro all’interno di un locale tecnico a servizio di un immobile sito a Tirrenia. All’interno del locale, i militari hanno trovato materassi sui quali gli stessi presumibilmente dormivano, diversi suppellettili e indumenti, segno che i soggetti stazionavano in quel luogo da qualche tempo, senza alcuna autorizzazione da parte del proprietario. Le persone, due italiane e due straniere, sono pertanto state denunciate per invasione di edifici. Inoltre, uno dei quattro è stato anche denunciato per non aver rispettato le prescrizioni del foglio di via obbligatorio dal comune di Pisa, misura alla quale era sottoposto.