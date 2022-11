Droga trovata nel parco ad Altopascio: carabinieri cinofili in azione

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio concordata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ieri pomeriggio, ad Altopascio, le Forze di Polizia hanno svolto un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio, coordinato dalla Questura, a cui hanno partecipato gli equipaggi della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, e 3 unità cinofile antidroga, una della Polizia di Stato e 2 della Guardia di Finanza, sono stati effettuati controlli a tappeto in diversi bar, piazze, e in alcuni stabili.

Complessivamente, durante l’operazione, sono stati identificati circa 100 soggetti, tra cui 2 cittadini marocchini di 27 e 34 anni, irregolari sul territorio nazionale, e con diversi precedenti per spaccio di stupefacenti, nei cui confronti l’Ufficio Immigrazione ha subito avviato le procedure volte all’espulsione. Pertanto, dopo la notifica del decreto di espulsione del Prefetto e dell’ordine di trattenimento al CPR del Questore, il 34 enne verrà accompagnato in giornata dalla Polizia di Stato presso il CPR di Torino, per l’altro sono state avviate le procedure per la successiva espulsione.

Inoltre, durante la perlustrazione del parco situato sotto via Europa, le 3 unità cinofile hanno rinvenuto sparsi tra i cespugli 9 involucri di hashish, per un totale di 25 grammi, e 19 involucri di cocaina, per un totale di 16 grammi, che sono stati posti sotto sequestro. In particolare uno dei cani è riuscito ad individuare un barattolo appeso al ramo di un albero dentro cui vi erano 14 involucri di stupefacente tra hashish e cocaina, trovati grazie alla forte intesa tra il conduttore e il quadrupede che si era seduto sotto un albero guardando in alto.