Empoli festeggia le cento candeline di Mauro Salvadori

È proprio il caso di dirlo: una vita spesa in RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., e non da mediano ma come uno dei primi fondatori. Si tratta di Mauro Salvadori che oggi, sabato 26 novembre 2022, ha festeggiato cento anni tra l’amore della sua famiglia, con amici e parenti. Mauro lascia la sua bella Empoli all’età di diciotto anni e vola a Torino perché vince un concorso in RAI come tecnico. Lì conosce e si innamora della donna che sarà sua moglie, Ilse, da cui ha due figli, Erica e Renato, il nome del nonno paterno. E tornerà a Empoli soltanto raggiunta la meritata pensione. Il padre di Mauro era conosciuto perchè era uno dei mastri vetrai della storica vetreria empolese Del Vivo.

Mauro e Ilse tornano a vivere nella casa dei genitori dove abitano adesso. Lui centenario, lei novantenne: guai a stargli intorno perché sono molto attivi, di tempra forte e ancora molto autosufficienti. La figlia Erica vive ancora a Torino e di tanto in tanto viene a Empoli per trascorrere con loro del tempo, come in questa occasione, il figlio Renato vive invece in Toscana e quindi è più spesso dai genitori. Mauro e Ilse sono nonni di Francesco, figlio di Erica, e bisnonni di Giovanni, che ha dieci anni, e di Alice, sei.

A questa bella storia, la figlia Erica aggiunge un particolare, non di poco conto: «Mio padre è un tifoso dell’Empoli FC da sempre. Quando era ragazzo giocava a pallone ed era amico del padre di Fabrizio Corsi, Ruffo. Babbo ha avuto una bella e inaspettata sorpresa dalla squadra del suo cuore e ne è rimasto felicissimo».

Gli auguri a nome di tutta l’amministrazione comunale sono stati portati da Fabio Barsottini, il vice sindaco del Comune di Empoli: ha consegnato al festeggiato un dono floreale e una pergamena ricordo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa