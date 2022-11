Festa della Toscana, a Montespertoli il concerto dell'orchestra e corale "Amedeo Bassi"

In occasione della Festa della Toscana che ricorre il 30 Novembre, la Nuova Filarmonica e “Amedeo Bassi” organizza un concerto domenica 27 Novembre presso il teatro Sotto le Mura in via Martini 35 a Montespertoli, “La musica e la libertà di pensiero”. I principi enunciati dall’articolo 21 della Costituzione Italiana, “Tutti hanno la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, hanno suggerito riflessioni interessanti riferite al mondo della musica. L’excursus musicale proposto nel concerto segue un fil rouge sulle possibilità infinite, esplicite come pure implicite, che i compositori che hanno lasciato un’eredità ai posteri, hanno sfruttato per esprimere il proprio pensiero e il proprio pensare musicale. Il repertorio proposto, che parte da Claudio Monteverdi, che nell’Ottavo libro di madrigali, attraverso una nuova poetica comunemente identificata come “seconda pratica”, apporta, con un nuovo suo proprio pensiero musicale, trasformazioni irreversibili nell’ambito della rappresentazione scenica del madrigale, traghettando la tradizione vocale verso il melodramma, prosegue con Mozart e le sue rivoluzionarie “Nozze di Figaro”, con il Verdi del Nabucco e i più o meno celati riflessi sulla politica del periodo, con Puccini ultimo esponente della scuola veristica italiana, espressione di nuovi pensieri musicali che preludono alla musica da film, per concludere con Morricone portavoce di un’idea musicale innovativa nell’ambito cinematografico.

Un appuntamento da non perdere, il concerto dell’orchestra e della corale “Amedeo Bassi” dirette da Massimo Annibali, con le soliste Patrizia Amoretti, Annarita Dallamarca, Tiziana Somigli, domenica 27 Novembre ore 21,00 presso il teatro parrocchiale di Montespertoli. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Fonte: Accademia Musicale "Amedeo Bassi"