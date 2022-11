Florentiae Rubrum Lilium, i premiati

Nel corso di Aesculapius Colloquium, congresso medico scientifico internazionale che si è tenuto al Cto di Careggi, la consegna dello storico riconoscimento Florentiae Rubrum Lilium, Giglio Rosso Fiorentino, promosso dal professor Marco Duvina, a personalità del mondo scientifico, istituzionale, culturale e della società civile.

“Ho sempre visto in questi anni il premio come riferimento - ha detto il presidente Eugenio Giani - e quindi oggi avere il riconoscimento nel momento in cui viene consegnato anche a Silvana Sciarra presidente della Corte Costituzionale, che ha un legame fortissimo con Firenze e la Toscana, è qualcosa che mi ha commosso. Del resto poi, umanità e scienza nel giglio rosso, sono valori che da questa città possono essere proiettati nel mondo”.

Tra i premiati anche la presidente dell'Istituto degl'Innocenti Maria Grazia Giuffrida, il presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt

Il Premio Florentiae Rubrum Lilium - Giglio Rosso Fiorentino, per Umanità e Scienza, è nato a Firenze nel 1993 e ha visto premiate in passato insigni personalità della cultura e della società civile che hanno evidenziato nella loro professione e nella vita l’unione di queste due qualità: umanità e scienza.

Non a caso il Premio nasce a Firenze, culla del Rinascimento, che ha da sempre il ruolo simbolico di capitale umanistica e che ha sempre messo al centro l’essere umano, la cultura, l’arte e la scienza.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa