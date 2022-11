Guasto sulla rete idrica, Montopoli rimane senz'acqua

Acque comunica che, a causa di un guasto sulla rete di distribuzione di energia elettrica che sta provocando il fermo degli impianti della rete idrica nel comune di Montopoli in Valdarno, oggi è in corso un’interruzione idrica in tutto il capoluogo di Montopoli e nelle vie Costa al Bagno, dell’Inferno, Montalto, Montevecchio, Pineta, Uliveta e Monte Bicchierai, quest’ultima nel comune di San Miniato.

Il Ripristino del servizio per quanto riguarda il capoluogo è previsto per le ore 20 e per le restanti vie per le ore 21.30. In entrambi i casi il ritorno dell’erogazione idrica sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio Stampa